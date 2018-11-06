【本港樓市】利嘉閣：５０指標屋苑上周買賣共錄３７宗低位徘徊

《經濟通通訊社６日專訊》綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港５０個指標屋苑於上周

（２９╱１０ ４╱１１）共錄３７宗買賣個案，較前周增加２８％，在上周５０個指標屋苑之

中，錄得「零成交」的屋苑仍佔整體比例高達６０％。利嘉閣地產董事陳大偉預計，若沒有重大

利好消息出台，預期未來一至兩個星期的一周５０指標屋苑成交量，將於現水平窄幅上落。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區的指標屋苑的交投量均有增加，新界區則按周持平，當中

以港島區交投量增幅較大，該區８個指標屋苑上周累錄７宗買賣，較前周的１宗大增６倍；九龍

區方面，２１個指標屋苑上周合共錄得１４宗交投，較前周的１２宗增加２宗或１７％。至於新

界區２１個指標屋苑上周共錄１６宗買賣，與前周的宗數相同。



＊買賣雙方維持拉鋸＊



陳大偉表示，外圍多個不明朗因素左右準買家入市決定，包括美國中期選舉、中美貿易戰發

展、美國加息步伐等，市場氣氛審慎觀望，而且普遍業主減價空間有限，令二手指標屋苑交投維

持在極低位反覆徘徊。

陳大偉續指，現時準買家入市信心不足，並期望樓價進一步下跌，然而本港經濟保持健康穩

定，二手業主沒有誘因大幅劈價，買賣雙方維持拉鋸局面。他補充，若沒有重大利好消息出台，

預期未來一至兩個星期的一周５０指標屋苑成交量，將於現水平窄幅上落。（ｃｌ）

