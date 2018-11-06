《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０３２點，跌４點，低水８８點
，最新報２５９５２點，跌８４點，低水１６９點，合約成交２６８０張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６０９點，跌２點，低水２３點，最新報
１０５８１點，跌３０點，低水５２點，合約成交６８８張。（ｃｈ）
06/11/2018 17:52
【夜期時段】即月期指報２５９５２點，跌８４點，低水１６９點
《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０３２點，跌４點，低水８８點
，最新報２５９５２點，跌８４點，低水１６９點，合約成交２６８０張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６０９點，跌２點，低水２３點，最新報
１０５８１點，跌３０點，低水５２點，合約成交６８８張。（ｃｈ）
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