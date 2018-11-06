【進博會】中行陳四清與美國高通ＣＥＯ及英國安德魯王子會面

《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）董事長陳四清昨

天（５日）與受邀出席首屆中國國際進口博覽會的美國高通公司首席執行官史蒂夫．莫倫科夫在

上海會面。陳四清稱，中行願意為高通公司提供全方位的金融服務，加強全球範圍內的戰略合作

相信進口博覽會將會成為雙方合作的新起點。

雙方還就中美經貿關係、新技術發展等話題交換了意見。

同日，陳四清亦與英國約克公爵安德魯王子在上海會面。雙方就中英兩國未來合作互通以及

中行為兩國企業提供金融服務支持等話題進行了交流。（ｃｌ）

