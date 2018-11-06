【企業盈警】上諭集團（０１６３３）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社６日專訊》上諭集團（０１６３３）預期，截至２０１８年９月底止六個月

業績將轉盈為虧，去年同期純利為１１４０萬元，主要因集團之收入減少；集團承造的項目之整

體毛利率下降；及集團資產減值撇銷及呆帳及應收款項撥備。（ｊｏ）

