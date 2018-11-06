《再戰明天》明早美國各州陸續公布選舉結果，港交所派業績

《經濟通通訊社６日專訊》明早，美國各州陸續公布國會中期選舉結果。此外，國務院總理

李克強會見到訪的俄羅斯總理梅德韋杰夫。



＊美國會中期選舉結果明早公布＊



美國國會中期選舉今日展開，各州票站調查將於本港時間明早開始公布，而點票結果將於稍

後陸續公布。

各州票站調查公布：印第安納於明早（７：００ａｍ）、佛羅里達（８：００ａｍ）、密蘇

里（９：００ａｍ）、亞利桑那（１０：００ａｍ）、蒙大拿（１１：００ａｍ）和內華達

（１１：００ａｍ）。



＊國務院總理李克強會見俄羅斯總理梅德韋杰夫＊



在外圍重要經濟活動上，明早（７日）５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全

國石油報告。

明早９：３０ａｍ，日本央行審議委員布野幸利發表講話，與高知縣企業領袖會面。

明日，澳洲外交部長佩恩應中國國務委員兼外交部長王毅的邀請將訪問中國（至１１月９日

）此外，中國國務院總理李克強會見到訪的俄羅斯總理梅德韋杰夫。

明午４：０５ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德就新興市場面臨的威脅和挑戰

發表講話。明晚，歐洲央行管理委員會會議，無宣布利率決定的計劃。



＊日本公布９月領先指標＊



在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季失業率，料由４﹒５％下滑至４﹒４％

；平均時薪季率料由０﹒２％升上０﹒８％。

明午１：００ｐｍ，日本公布９月領先指標，料由１０４﹒５下滑至１０３﹒９；同時指標

料由１１６﹒７降至１１４﹒６。３：００ｐｍ，德國公布９月工業生產（經季節調整），月率

料由下跌０﹒３％升上０﹒１％；年率料由下跌０﹒１％升上０﹒５％。４：００ｐｍ，台灣公

大布１０月貿易收支，料貿盈由４３﹒３億美元收窄至４２億美元，進口年率料宙１３﹒９％下

滑至１２﹒６％；出口年率料由２﹒６％上升至８％。



＊英國公布房價，加拿大公布Ｉｖｅｙ採購經理人指數＊



４：３０ｐｍ，英國公布１０月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由２﹒５％放緩至

１﹒３％；月率料由下滑１﹒４％升上０﹒８％。５：００ｐｍ，意大利公布９月零售銷售月率

，料由０﹒７％降至下滑０﹒２％；年率料由２﹒２％降至２﹒１％。６：００ｐｍ，歐元區公

布９月零售銷售月率料由下滑０﹒２％升上０﹒１％；年率料由１﹒８％回落至０﹒９％。

７：００ｐｍ，巴西公布１０月消費者物價指數，月率料由０﹒４８％升上０﹒５６％；年

率料由４﹒５３％升上４﹒６７％。８：００ｐｍ，美國公布一周抵押貸款市場指數。

１１：００ｐｍ，加拿大公布１０月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。



＊港交所和德昌電機派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：南華金融（００６１９）、創新電子控股（０８３４６）

和和嘉資源（００７０４）。

明日公布業績的公司有：德昌電機控股（００１７９）、中芯國際（００９８１）、創新電

子控股（０８３４６）、香港交易所（００３８８）、億仕登控股（０１６５６）、北大青鳥環

宇（０８０９５）、揚宇科技（０８１１３）、樂透互娛（０８１９８）、第一信用

（０８２１５）和正力控股（０８２８３）等。（ｈｏ）

