《經濟通通訊社６日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）發盈警，預期集團將於截至今年９
月底止六個月產生淨虧損，而虧損額約５２０萬元。
該公司預期虧損主要由於上市後新增的董事酬金、新僱員薪酬及福利的增加；新增的上市維
持費用；上市費用及開設新舖及專櫃所增加的租金。（ｋｙ）
06/11/2018 12:36
【企業盈警】英記茶莊（０８２４１）料中期虧損額約５２０萬元
《經濟通通訊社６日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）發盈警，預期集團將於截至今年９
月底止六個月產生淨虧損，而虧損額約５２０萬元。
該公司預期虧損主要由於上市後新增的董事酬金、新僱員薪酬及福利的增加；新增的上市維
持費用；上市費用及開設新舖及專櫃所增加的租金。（ｋｙ）
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