【企業盈警】英記茶莊（０８２４１）料中期虧損額約５２０萬元

《經濟通通訊社６日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）發盈警，預期集團將於截至今年９

月底止六個月產生淨虧損，而虧損額約５２０萬元。

該公司預期虧損主要由於上市後新增的董事酬金、新僱員薪酬及福利的增加；新增的上市維

持費用；上市費用及開設新舖及專櫃所增加的租金。（ｋｙ）

