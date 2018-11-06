《小傳日記》磚頭氣勢夠磅礡，尾市倒升有斬獲！

《小傳日記》缸友因為憧憬中美兩國喺貿易問題上面有得傾，即刻唔理「三七廿一」狗衝入

市撈底，香江魚缸上個禮拜加埋強勢彈起１７６８點，但呢吓反彈原來只係曇花一現，之後就有

消息話，花旗國仲未諗住同神州起草貿易協議，缸友先至如夢初醒即刻掟貨散水，噚日（５日）

魚缸就唔見咗５５１點。

今個禮拜花旗國又中期選舉同議息會議，「孖屐」咁多不穩消息，唔少缸友都諗住短期入市

都冇啖好食，但個別好友仍然死心不息，係都要入市走返轉，今朝（６日）魚缸高開１２７點，

雖然ＱＱ（００７００）繼續頹勢冇得升，魚缸朝早一度最多倒跌１０７點，低見２５８２６點

，但下晝過後有幾隻重磅藍戰士開始有返Ｄ精神，大象（００００５）同中移動（００９４１）

都曾超過１巴仙升幅，本地薑磚頭更係全線彈起，撐起魚缸重上二萬六關，最多反彈２２５點，

高見２６１５９點，最後埋單都有１８６點或近１巴仙落袋，報２６１２０點。主板成交有

８１２﹒３１億銀跌逾１２巴仙。國貨收報１０６３２點，彈起近１巴仙或升８７點。

滬指近呢兩日都係窄幅上落，今日低收６點報２６５９點。



＊合併再炒作缸友跟住撲，富瑞籲掃貨中興有突破＊



富瑞發表口咗一份關於神州電訊股嘅報告，調高咗唔少股份嘅「他屐」。其中，富瑞認為，

中電信（００７２８）同中聯通（００７６２）合併嘅機會愈嚟愈高，前者獲調升超過一倍「他

屐」，由４﹒３５銀，勁彈至１０﹒６３銀；而後者嘅「他屐」亦由２０﹒６６銀，升至

２４﹒２３銀，並對兩間公司維持「掃貨」評級，刺激股價今日抽升，中電信走高逾２巴仙，報

３﹒８３銀，而聯通亦都飆２巴仙，報８﹒５７銀。不過，富瑞就降中移動未來三年嘅收入同盈

利預測，維持「持有」評級，但「他屐」就由６４﹒８５銀調升至７８﹒６６銀，帶動股價可以

跟升逾１巴仙，報７３﹒８銀，仲收復埋條１０天線（報７３﹒２９銀）。

中興通訊（００７６３）亦都獲富瑞籲買入，股價飆近６巴仙，報１４﹒３６銀。另外，鐵

塔（００７８８）就獲大摩首予「掃貨」評級，「他屐」睇個半銀，股價今日收喺１﹒１６銀，

彈近２巴仙。神州通信服務（００５５２）亦都抽升近３巴仙，報６﹒２１銀。



＊地產股反彈缸友有錢賺，東亞有氣勢中銀卻閉翳＊



大市尾市升返上嚟，本地磚頭佬都出咗唔少力。長實（０１１１３）走高逾２巴仙，報

５４﹒１５銀。新地（０００１６）亦漲逾２巴仙，報１０７﹒５銀。新世界（０００１７）亦

都跟升逾２巴仙，報１０﹒３８銀。

本地錢莊佬普遍都有得升，但個別股份被大行降評級同「他屐」，而要逆市受壓。平保旗下

平安資產管理日前增持咗大象５００幾萬股，最新持股量增至７巴仙，成為單一最大股東。匯控

今日收升到近１巴仙，重上６６蚊，報６６﹒０５銀。東亞（０００２３）走高近３巴仙，報

２６﹒７銀。而中銀（０２３８８）就被海通國際削超過兩成目標價，由３２﹒６５銀，降至

２５﹒５５銀，評級由「中性」調低至「賣出」，中銀今日收低近１巴仙，報３０蚊。渣打

（０２８８８）就腳軟唔見咗近半巴仙，報５８﹒６５銀。



＊唉瘋唔受捧瑞聲好惶恐，手機需求降中芯遭下放＊



蘋果公司今季收入唔及預期就係人都知，不過今日再傳因為蘋果會叫停「唉瘋ＸＲ」新增生

產線計劃，所以手機設備佬又再捱沽，後日放榜嘅瑞聲（０２０１８）險守６０蚊關口，跪低逾

３巴仙，最低見過５７﹒０５銀，街訪舜宇（０２３８２）瀉近過４巴仙，報７５﹒５銀，係表

現最差藍戰士；鴻騰精密（０６０８８）跟跌多過１巴仙，報３﹒３８銀；丘鈦科技

現最差藍戰士；鴻騰精密（０６０８８）跟跌多過１巴仙，報３﹒３８銀；丘鈦科技

（０１４７８）就升３巴仙，報４﹒３９銀；比亞迪電子（００２８５）就跌近２巴仙，報

１０﹒８４銀。

手機需求下降，半導體股嘅業績可能都唔多好，下晝一眾半導體股下挫，其中明日放榜嘅中

芯國際（００９８１）跌近３巴仙，報６﹒９４銀；而講明會回購嘅ＡＳＭ太平洋

（００５２２）就微升１巴仙，報７６﹒３銀；上海復旦（０１３８５）亦跟升逾２巴仙，報

８﹒９９銀。



＊北水如潮湧希瑪獲追捧，龍資源勁縮致浩達反覆＊



大股無鑊氣，資金流入魚毛輪住炒，例如醫生股希瑪眼科（０３３０９），由１１月１日已

經有北水追捧，今日重急升近２７巴仙，報５﹒１銀。志道國際（０１２２０）本身面臨除牌邊

緣，但最新話向聯交所申請覆核，咁肯定有渣拿先會咁做啦！所以刺激股價曾升逾倍，今日收升

近１０１巴仙，報０﹒４９銀。半新丁恆益（０１８９４）穩價期過咗後，股價急升逾４２巴仙

，報１﹒２８銀。連沉咗好耐嘅毛記（０１７１６）今日都鹹魚翻生，收市升近１４巴仙，報

１﹒３２銀。

魚缸有人歡喜就肯定有人愁，龍資源（０１７１２）上市第二日就已經「散水」，收市跌逾

１８巴仙，報１﹒７３銀。致浩達（０１７０７）近月被人炒高，今日破歷史新高後立即回塘，

全日唔見咗逾１４巴仙，報０﹒６銀。請請！



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