《投資卓見－曾劭科》美股維持強勢，健康護理和能源業臥虎藏龍

《投資卓見》美股過去一年的表現較其他地區出色，成績有目共睹。事實上，這是第二次世

界大戰以來最長的牛市，標普５００指數由２００９年３月９日的低位展開升勢，至今上升

３２４％。

企業盈利能力提升，經濟狀況利好，政府推行寬鬆政策和估值合理，促使美股維持上行趨勢

。然而，現時的升勢發展已經有別於這個歷史牛市初期展現的機會。換言之，高估值行業和增長

型企業或已經「過氣」、其交易擠擁並開始遭市場離棄，投資者可以發掘估值偏低的公司，它們

可望受惠於上述的市場「洗牌」和目前的經濟周期。



＊美股估值是否過高？＊



雖然市場在這九年來上升超過３２０％，但企業盈利持續增長，推低標普５００指數的估值

。在過去七個季度，盈利按年平均增長１７％，為美國整體市場帶來穩健支持。展望後市，預計

美國企業盈利的增長步伐將不及過去１２個月迅速，但仍然高於環球其他地區。預期按年盈利將

在２０１９年第一季度和第二季度分別增長１５﹒８％及１４﹒２％。需求上升正提振邊際利潤

率，而企業多年來節省成本及著重生產力的措施亦取得成效。

此外，企業可從容地處理資產負債表內的更多現金。現金增多，除了因為盈利帶動外，也受

惠於有利企業的減稅方案以及海外利潤回流的措施。具體來說，中小型企業所承擔的有效稅率獲

下調三分之一。企業可選擇利用增多的現金來增加資本開支、提升併購意欲、增派股息或進一步

回購股份。或許同樣重要的是，一旦營商環境轉差，多出來的現金可為企業帶來實質保障。



＊利好的經濟狀況及親商界的政府＊



從宏觀角度看，美國經濟繼續大致強勁。國內生產總值在２０１８年第二季度按年增長

４﹒２％，遠高於１９４７年至２０１８年的平均值３﹒２２％。求職人數錄得１９６９年１２

月份以來的最低水平；工資逐漸上升，有利國內生產總值中的消費環節（６８％）。此外，按年

整體通脹維持於２﹒３％，使人感到安心，推動聯儲局考慮以溫和的步伐加息。

現屆政府推行扶持政策，亦有助提振本土企業信心。有關的財政刺激措施包括削減企業和個

人稅項，涉資合共２０００億美元，其後政府提出１０００億美元的開支方案。實際上，財政刺

激措施中規模最大的便是海外利潤回流。美國經濟分析局指出，截至第二季度，在估值

２﹒６萬億美元的海外資金中，約１８％的資金已經回流，不但可增加政府稅收，企業亦紛紛增

加資本開支，並使消費者的可動用收入上升而衍生出次輪效益。

除了推動本土經濟之外，在美國與其他國家繼續進行貿易磋商的情況下，財政刺激措施為企

業帶來信心。數據顯示，美國公司將需要承擔目前（已宣布和已落實）總值１３８０億美元商品

的關稅。然而，上文的刺激措施令關稅相關的負擔相形見絀。



＊健康護理業基本因素強勁；能源業動力增強＊



當某些行業在牛市期間持續上升時，總有其他行業表現落後。在過去不受歡迎的群組中，健

康護理和能源公司其實臥虎藏龍。

健康護理業內的個別分類行業其實估值特別便宜，投資者可發掘到不少機會。製藥商、生物

科技和藥物供應鏈的領域都展現吸引估值。由於政治言論和定價問題帶來利淡因素，令投資者對

健康護理業卻步，持有量仍然偏低。然而，撇除新聞焦點，這些公司的新產品都佔有優勢，只是

市場可能尚未充份認同。

除了開發新產品之外，生物科技公司可把握行業進一步整合的趨勢，因為大型公司會物色外

來途徑，以提升專門技術、提高和分散收入來源。換言之，企業或會繼續進行併購；健康護理業

是持有最多海外現金的行業之一，有望出現較多併購活動。

另一方面，在２０１４年至２０１６年期間，能源業因油價下挫而表現低迷，導致企業收入

和財政狀況受壓，促使它們削減勘探及生產的預算和資本開支。然而，能源股並沒有跟隨近期商

品價格上升，因而形成差距及提供投資機會。隨著能源企業完成節約措施、同時提升生產力，其

盈利增長的潛力相當理想。此外，能源股估值偏低（能源業的歷史市盈率為１８﹒１倍，標普

５００指數的歷史市盈率則為２１﹒３倍），而且資產負債表明顯優於過去２４個月前，因此其

經風險調整後的回報吸引。再者，隨著小型能源公司進行合併或獲大型石油企業收購，能源業可

望受惠於整合潛力。



＊美股形勢繼續看好＊



整體來說，美股繼續是具吸引力的資產。相對於其他地區，美股可能是唯一的投資領域，同

時擁有理想的企業表現和經濟狀況，以及積極和有能力的政府。行業方面，健康護理業可望受惠

於估值機會及併購前景。另外，隨著能源公司提升生產力，以把握油價上升趨勢，這些公司與美

國大市之間的表現差距可望收窄。《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管 曾劭科》

