《宏觀有法－艾西亞》外資重返中國：信心重振還是曇花一現？

《宏觀有法》外資投資興趣逐漸消逝是新興市場難以承受的痛，這也解釋了為何其外匯股票

市場表現會如此不盡人意，但中國情況卻略有不同。雖然中國市場表現同樣不佳，但其外資投資

興趣不減，２０１８年第三季度，外資持債及持股比例分別為２﹒３％及２﹒６％，相比

２０１６年１月的１﹒３％及１﹒２％，目前外資佔比雖然仍然較小，但卻呈現增長趨勢。結合

中國所面臨的外部難題，即中美貿易戰，以及美聯儲與中國人行的貨幣政策分化，這一增長的出

現就更加令人驚訝。

問題的關鍵在於，面臨重重難題時，外資對中國金融市場的興趣是否持續。要回答這一問題

，我們需要瞭解當前中國證券投資流入的兩個關鍵因素。一是中國股債獲納入全球指數，促成外

資資產再配置；二是新興市場的避風港效應。

首先，外資持有中國證券投資金額增長的首要驅動力是納入全球股債指數這一重大突破，尤

其是在固定收益方面，這吸引了追隨該指數的被動投資者的資本流入。２０１７年３月，彭博巴

克萊（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ－Ｂａｒｃｌａｙｓ）首次將中國納入其新指數之中。２０１８年２

月，富時（ＦＴＳＥ）進一步將中國納入其新興市場和地區政府債券指數。截至２０１８年９月

，外資持有中國國債比例已達８﹒１％，佔其中國債券投資組合的６３％。

與此同時，避險情緒驅使投資者在新興市場中尋求避風港，外資除了因避險流入美國外，同

時也不斷流入中國。儘管中國經濟自身問題不少，增長漸趨下行，但是基本因素依然遠優於其他

麻煩纏身的新興市場。更重要的是，相比其他新興市場，由短期外債與儲備比率所測算出的中國

的風險率明顯較低，明顯低於土耳其及阿根廷。對於投資者而言，目前新興市場的經濟危機令投

資者更為擔憂。

然而，我們認為以上因素並不可持續。債券方面，納入全球指數至關重要，但如果中國無法

吸引被動資金以外的資本流入，加上中國央行繼續實行寬鬆政策，這一推動力可能因此減弱。股

票方面，當前Ａ股獲納入ＭＳＣＩ指數規模還相對較小，資金流入卻似乎已超出被動資產配置的

範疇，但過去幾個月股市不盡人意的表現可能會使資金流入趨勢逆轉。

儘管以上情況意味著未來中國的外資流入可能會減速，但當外部情況有所改善，中國基於外

資參與度過低，加上經濟及金融市場規模龐大，外資理應將更多資金再配置到中國資產。目前中

國外資佔比仍然偏低，甚至低於其他淨債權國，例如日本（外資持債比例１１％，持股比例

３０％）。

總而言之，如果要問，外國投資者是否會重返中國債券和股票市場，答案可一言蔽之：重返

是肯定的，但很可能也只是暫時的。貿易局勢愈發緊張，美聯儲加息不斷加壓，這都不利於中國

吸引現有被動流入以外的其他外資流入。但在未來，鑒於中國經濟體量較大，外資參與度仍然偏

低，我們預計中國資本市場的外資參與度會有所上升。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

