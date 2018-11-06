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06/11/2018 11:03

《匯海澤言－葉澤恆》美中期選舉今舉行，英脫歐變數多鎊勢趨波動

　　《匯海澤言》美國正式實施對伊朗第二輪制裁。總統特朗普表示，美國已對伊朗實施了有史
以來最嚴厲的制裁，但在石油制裁方面步伐會較慢，主因為不希望推升全球油價，令石油市場出
現震盪。中國、中國台灣、印度、韓國、日本、希臘、義大利和土耳其等八個地區獲豁免，可以
繼續進口伊朗石油，豁免期１８０天。與此同時，美國國會中期選舉將於今日舉行，而據資料顯
示，目前已有３４００萬人完成了提前投資，而提前投票的人數已超過２０１４年中期選舉的投
資總人數。多個民調顯示，民主黨有相當大機會重奪眾議院的控制權，而共和黨仍會控制參議院
。若出現這情況，將不利總統特朗普再推出減稅方案，對美國經濟增長可能帶來影響。美匯指數
目前在２０天線的９６﹒０３２有支持，而下一個支持位在５０天線的９５﹒３９２。

＊英國脫歐問題阻礙力很大＊

　　英國與歐盟的脫歐談判持續，而消息指目前仍未能夠解決愛爾蘭的邊界問題。另外，有報道
指由於目前距離英國脫歐的時間不足五個月，為了令雙方的國會及歐盟各國可以通過脫歐協議，
趕及明年３月份生效，故目前雙方希望於本月底前達成共識，而英國方面希望能夠在１１月２６
日左右召開歐盟峰會簽署協議。有愛爾蘭媒體引述歐盟官員表示，相信本星期不會在愛爾蘭問題
達成共識，主因歐盟要求英國先提供更多臨時關稅協議的詳情。歐盟警告，如果下周在技術層面
仍沒共識，本月內都難召開歐盟峰會。
　　愛爾蘭邊界問題持續成為英國脫歐談判的阻礙。若持續未能達成協議，將會令硬脫歐的機會
增加。另外，英國工黨黨鞭表表示，只有１５名工黨議員支持英國首相文翠珊的軟脫歐協議，遠
較早前的接近四十名議員為少。因此，英國的能否最終可以軟脫歐，似乎仍存在相當變數。除非
英國能夠軟脫歐，否則英鎊未來仍有機會回落。

＊加拿大央行行長講話偏向中性，料加元短期反覆上落＊

　　加拿大央行行長昨日講話時表示，近期的貨幣政策正常化符合加拿大經濟情況。由於剛發表
了就業數據，故央行將先進行評估，而未來加息的步伐可快可慢。他又表示，國債收益率已經結
束持續走低的情況，而央行的內部模型表明加拿大經濟進展良好。但他認為，貿易問題仍然影響
到當地投資。預料美元兌加元短期在１﹒３０５０至１﹒３１５０上落。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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