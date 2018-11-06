《宏觀銓局－馬桂銓》美國新屋銷售和家庭借貸

《宏觀銓局》日前美股下跌超過３％，其中一個原因是美國９月新單戶住宅的銷售跌至近兩

年低點。住宅房屋佔美國國內生產總值的份額並不多，但有投資者就認為它的經濟規模相當大。

他們擔心樓市疲弱可能會蔓延至整個經濟。的確，自２０１５年１２月聯儲局開始加息以來，美

國房價普遍上升，按揭利率亦向上走。因此美國的房屋明顯貴了。然而，筆者要強調：除了房屋

可負擔能力之外，還有其他因素可能對美國單戶住宅的銷售施加壓力。

自２００８年全球金融危機以來，美國家庭並不大願意借貸來投資房地產市場。有報告提出

，在２００８全球金融危機過後，美國私人企業坐擁龐大財政盈餘，佔整體ＧＤＰ的５﹒８％。

其實原因並不難相像：金融危機期間，很多美國家庭受到嚴重打擊，房地產價格下瀉，好些家庭

因為過度借貸，被逼沽出售房產，市場有大量銀主盤湧現，變相加劇經濟衰退。十年已過，許多

家庭仍難忘記當年痛苦，不想重蹈覆轍。有專家稱之為「債務規避症候群」。在資產價格泡沫破

裂２０多年後，日本家庭寧願保存現金而迴避借貸。根據報道，日本私人企業在過去四季，淨儲

蓄率為ＧＤＰ的６﹒４％。

新屋動工減少和房價上漲的另一個可能原因是房屋供應量下降。美國一直接近全民就業，失

業率僅為３﹒７％。有報道指，勞動力不足可能令新屋動工減小。住宅建築對勞動力要求相當高

，並不能簡單自動化，亦難以依賴機械人，與汽車製造商等其他行業不盡相同。因此，勞動力短

缺可能是主因。

近期美國經濟數據持續正面。第三季度的實際ＧＤＰ超出市場預期，但商業投資減弱，影響

美國經濟前景。至於投資放緩屬暫時還是結構性，還待下季度數據才能了解。Ｍａｒｋｉｔ採購

經理指數１０月份勝過預期，製造業綜合指數從９月的５５﹒６上升至５５﹒９。單戶新建住宅

銷售則在同月下跌。這些數據反映出疲弱趨勢。在過去六個月中，有五個月的新房銷售量錄得下

降。第三季度至今，美國企業盈利強勁。標準普爾５００指數公司有３７％公司已經公布業績，

當中８６％的盈利勝過預期，其中６２％的公司銷售勝過早前預測。

資產配置方面，筆者仍然偏愛美市，但就會減持股票而轉向債券。企業盈利固然強勁，但實

質利率上升，會加劇整個投資市場（包括股市和債巿）波動。總而言之，筆者在股債間處於「中

立」之地。短存續期債券對息口變動反應較小，應該比較可靠。至於息口走勢，預計２０１８年

還會加息一次，２０１９年則有三次。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

