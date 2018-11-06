港股反覆升１８６點收２６１２０，觀望美選舉結果入市意欲降

《經濟通通訊社６日專訊》美國是日中期選舉，美股隔晚個別發展，港股上日跌逾５５０點

，今日反覆上百點，大致在二萬六水平上落，投資者未虞積極入市，主要是觀望選舉結果，全日

主板成交減少逾一成。

港股上日急跌後，今早開報２６０６２升１２７點。受累Ａ股走低，港股未幾倒跌，最低報

２５８２６。午後初段牛皮，尾市買盤追入本地地產股及銀行，港股最終收報２６１２０，升

１８６點或升０﹒７２％，主板成交８１２﹒３１億元減少逾１２％。

上證綜合指數收２６５９，跌６點或跌０﹒２３％。國企指數報１０６３２，升

０﹒８３％或升８７點。



＊平保成為匯控單一最大股東，雙雙升近１％＊



５０隻恆指成分股中，４０隻上升，９隻下跌，１隻持平。

匯豐控股（００００５）收升０﹒８４％，報６６﹒０５元。根據聯交所上日收市後資料顯

示，平保（０２３１８）旗下平安資產管理於上周四（１日）增持匯控５３８萬股，最新持股量

增至７﹒０１％，成為單一最大股東。平保今日收升０﹒８３％報７８﹒６５。

其他重磅股方面，友邦（０１２９９）升０﹒４８％收６２﹒５元，建行（００９３９）漲

０﹒７７％，報６﹒５４元，工行（０１３９８）揚０﹒１８％報５﹒４５元，騰訊

（００７００）跌０﹒１４％報２９２元。



＊中電信中聯通再炒合併，連同中移動受追捧＊



富瑞集團發表報告指，中聯通（００７６２）和中電信（００７２８）合併機會愈來愈高，

預計會以股權互換方式進行，若果成事，兩股股價將有近兩倍升幅。兩者將可建立一個更大的

５Ｇ網絡，並與中移動（００９４１）之間製造競爭，料中移動將失去０﹒５至１﹒５個百分點

的收入佔比。而行業結構將更平衡，亦可吸引更多ＢＡＴ等科網公司參與５Ｇ建設。聯通股價收

升２﹒０２％，報８﹒５７元，中電信漲２﹒１３％報３﹒８３元，而中移動亦升１﹒４４％報

７３﹒８元。



＊舜宇膺最差藍籌，本地地產股及銀行股上升＊



美國蘋果公司股價下跌，瑞聲科技（０２０１８）遭麥格理維持跑輸大市評級，目標價５７

元，今日股價繼上日跌勢，收跌３﹒４６％，報６０元。同業舜宇光學（０２３８２）跌

３﹒８２％，報７５﹒５元。兩股為跌幅最大兩隻恆指成分股。

資金流入個別本地地產股及銀行股。地產股方面，太古Ａ（０００１９）收升２﹒７７％，

報８５﹒２５元；長實集團（０１１１３）升２﹒２７％，報５４﹒１５元；恆地

（０００１２）升１﹒７４％，報３８元；新世界發展（０００１７）升２﹒１７％，報

１０﹒３８元；信置（０００８３）升２﹒０７％，報１２﹒８２元；新地（０００１６）升

２﹒１８６％，報１０７﹒５００元。本地銀行股方面，東亞（０００２３）升２﹒８９％收

２６﹒７０元，中銀香港（０２３８８）跌０﹒６６％報３０元，恆生（０００１１）軟

０﹒６４％報１８５﹒４元。

資金亦流入藥業股。中生製藥（０１１７７）升３﹒５３％，報８﹒２１元，為升幅最大恆

指成分股；石藥（０１０９３）亦漲２﹒４２％，報１８﹒６４元。



＊美國制裁伊朗油價料升，三桶油齊升約２％＊



美國日前公布對伊朗第二批制裁細節，暫時允許中國大陸、台灣、印度、韓國、日本、希臘

、意大利、土耳其繼續入口伊朗石油，並期望這些地區未來數月可以減少入口伊朗石油。三桶油

今日全面各上，中石油（００８５７）升２﹒２４％，報５﹒９３元；中石化（００３８６）漲

１﹒８％收６﹒７８元；中海油（００８８３）走高２﹒８１％，報１３﹒９元。

據《電池中國網》引述消息人士指，明年新能源汽車補貼整體將減少４０％，同時取消低續

航里程的乘用車補貼；高續航里程的乘用車補貼下調一個梯度，如超過４００公里續航的新能源

汽車明年減少１萬元人民幣補貼，３００至４００公里的減少１﹒１萬元人民幣。吉利

（００１７５）全日跌２﹒８８％，報１６﹒２元。比亞迪（０１２１１）亦軟１﹒１６％，報

５１﹒０５元。（ｅｃ）

