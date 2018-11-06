《股金豐采－涂國彬》金價隨時大幅波動

《股金豐采》今年以來，黃金走勢反覆。年初，基本保持在１３００至１３５０美元高位震

盪，但４月下旬開始，美元逐漸走強，黃金壓力增加，美元金價之間體現強負相關性。



＊受制１２５０美元＊



從８月中的１１６０美元水平止跌後，黃金一個多月圍繞１２００美元。直到１０月１１日

，動能突增，從最低１１９０美元水平反彈至１２２０美元之上，是大突破。隨後震盪走高，美

元也維持升勢，兩者負相關明顯減弱，這時候地緣政治風險作用加深。１０月份，美股大跌兩次

，其他市場不安，加上對貿易戰擔憂加深，金價避險光環再顯現，重新向１２５０美元推進，只

是就算上周四（１日）大幅走高，再度直逼１２４０美元，但隨後幾日始終未能突破。



＊等待中期選舉結果＊



進入本周，不明朗因素頗多。一是美國中期選舉，全球投資者都在等結果，尤其對膠著的貿

易戰有影響，或許成為轉折點，不確定性高，要做好準備隨時有大波動。二是美聯儲會議，雖然

這次加息概率不大，但未來加息步伐還是關注重點。加息環境下，黃金即使反彈，上行空間也有

限。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

