《鍾之日記》中期選舉將出爐，市場觀望氣氛濃

《鍾之日記》１１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國中期選舉今晚展開，這將是總統特朗普大規模減稅和貿易保護主義政策面臨的第一個重

要選舉考驗。而愈來愈多民調顯示，民主黨只能奪回眾議院，要同時贏得參議院似乎是「不可能

的任務」。

中期選舉前夕，市場氣氛謹慎，港股上日跌逾５５０點，今日反覆上百點，大致在二萬六水

平上落，投資者未積極入市，主板成交８１２﹒３１億元減少逾１２％。

港股上日急跌後，今早開報２６０６２升１２７點。受累Ａ股走低，港股未幾倒跌，最低報

２５８２６。午後初段牛皮，尾市買盤追入本地地產股及銀行，最終收報２６１２０，升１８６

點或升０﹒７２％。

美國蘋果公司股價下跌，瑞聲科技（０２０１８）遭麥格理維持跑輸大市評級，目標價５７

元，今日股價繼上日跌勢，收跌３﹒４６％，報６０元。同業舜宇光學（０２３８２）跌

３﹒８２％，報７５﹒５元。兩股為跌幅最大兩隻恆指成分股。



＊科創板有利弊，Ａ場兩連跌＊



國家主席習近平昨日（５日）在進博會開幕式上提出增設科創板。投行人士預計，明年上半

年推出科創板的可能性極大。市場大都認同，科創板將可留住優質的民營企業和高新技術企業，

不過，隨著優秀的科技公司陸續登陸科創板，一些估值過高的創業板公司（尤其是那些估值昂貴

但盈利增速較低的）可能面臨較大的拋壓。

科創板消息繼續掀起創投Ａ股漲停潮，創業板午後倒升０﹒０２％；滬綜指跌幅收窄，全日

收跌０﹒２３％，報２６５９﹒３６點，錄兩連跌。兩市成交額３１４０億元人民幣，較昨日跌

２０％。



＊中國平安取代貝萊德成匯控第一大股東＊



在最近一次增持後，中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）已取代貝萊德集團

（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ Ｉｎｃ﹒）成為匯豐控股（００００５）的第一大股東，中國平安最新

持股約１４﹒１９億股，持股比例為７﹒０１％。以匯控今日收市價每股６６﹒０５元計算，這

批股份現市值約為９３７﹒２億元。

據《上海證券報》報道，平保表示指對匯控的這筆投資屬於保險資金的財務性投資，未來看

好匯控的發展前景，加上公司分紅率較高，符合保險資金的風險偏好和投資收益要求。

平保及匯控今日雙雙向好，平保全日升０﹒８％，收報７８﹒６５元；匯控同樣升０﹒８％

，收報６６﹒０５元。



＊中證監推翻三券商司度案股災罰單＊



通過採用日內高頻量化交易，司度在２０１５年股災期間做空Ａ股獲取巨額利潤，中信證券

、海通證、國信證券三家券商因違法向其提供融券業務被中證監頂格處罰，分別被罰３﹒０８億

元（人民幣．下同）、２５５萬、１﹒０４億元，並沒收違法所得。

不過，三家券商昨晚發布公告稱，收到中證監結案通知書，認定此前調查中，司度及相關中

介機構開展業務涉嫌違法違規事實不成立，決定本案結案。但通告沒提及是否退回罰款。

今年以來，Ａ股大跌，中央政府和一行兩會都共同喊話，支持資本市場。中證監上周更就市

場關切的問題進行回應，主動提出將減少對交易環節的不必要干預，引導更多增量中長期資金進

入市場等。上交所亦公布，優化交易監管方式，不再採用口頭提醒等「窗口指導」方式，嚴格慎

用暫停帳戶交易等監管措施；對過度投機炒作等嚴重擾亂市場秩序的行為，會要求會員向投資者

發送風險提示函。

監管風格似乎有變，中資券商仍分頭走，中信證券（０６０３０）升２﹒２％、廣發證券

（０１７６６）升１﹒８％、國泰君安（０２６１１）升１％；中國銀河（０６８８１）、中金

公司（０３９０８）齊跌０﹒５％，海通證券（０６８３７）跌０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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