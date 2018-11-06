【Ａ股維穩】中證監推翻股災罰單，中信等三券商司度案違法不成立

《經濟通通訊社６日專訊》通過採用日內高頻量化交易，司度在２０１５年股災期間做空Ａ

股獲取巨額利潤，中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）、海通證券（０６８３７）（

滬：６００８３７）、國信證券（深：００２７３６）三家券商因違法向其提供融券業務被中證

監頂格處罰，分別被罰３﹒０８億元（人民幣．下同）、２５５萬元、１﹒０４億元，並沒收違

法所得。

不過，昨日（５日）晚間，三家券商發布公告稱，收到中證監結案通知書，認定此前調查中

，司度（上海）貿易有限公司及相關中介機構開展業務涉嫌違法違規事實不成立，決定本案結案

。通告沒提及是否退回罰款。

中證監早前回應市場關切的問題，提出中證監將減少對交易環節的不必要干預，引導更多增

量中長期資金進入市場等。

司度貿易成立於２０１０年２月，主要股東ＣＩＴＡＤＥＬ ＧＬＯＢＡＬ

ＴＲＡＤＩＮＧ Ｓ﹒ＡＲ﹒Ｌ為國際知名對沖基金。司度在２０１５年Ａ股股災期間做空Ａ股

被披露後，國內頂級券商「勾結」外資做空Ａ股，利用救市資金牟利的傳言興起。隨後包括國際

知名對沖基金的中國區主席李亦菲、程博明等中信證券１１位高管、中證監主席助理張育軍、國

信證券總裁陳鴻橋、做空貿易公司「伊世頓」等先後被牽出。中信證券總經理程博明、運營管理

部負責人于新力、信息技術中心副經理汪錦嶺等人因涉嫌內幕交易、洩露內幕信息被公安機關依

法要求接受調查。而國信證券總裁陳鴻橋則在家中自殺身亡。（ｃｔ）

