《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》今年１０月，北京二手房成交量８７００餘
套，是２月以後成交量再度回歸至萬套以內。多家房產中介發布數據顯示，北京二手房市場低溫
運行，預計今年最後兩個月成交量也將保持低位。
業內人士表示，１０月成交量降到萬套以內，一方面受到了國慶假期的影響；另一方面則是
９月公積金新政執行前一批購房人提速網簽，提前透支了１０月的一部分成交量。
06/11/2018 09:18
【駐京專電】北京１０月二手房成交８７００套，跌回萬套以內
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》今年１０月，北京二手房成交量８７００餘
套，是２月以後成交量再度回歸至萬套以內。多家房產中介發布數據顯示，北京二手房市場低溫
運行，預計今年最後兩個月成交量也將保持低位。
業內人士表示，１０月成交量降到萬套以內，一方面受到了國慶假期的影響；另一方面則是
９月公積金新政執行前一批購房人提速網簽，提前透支了１０月的一部分成交量。
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