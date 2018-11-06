【駐京專電】北京１０月二手房成交８７００套，跌回萬套以內

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》今年１０月，北京二手房成交量８７００餘

套，是２月以後成交量再度回歸至萬套以內。多家房產中介發布數據顯示，北京二手房市場低溫

運行，預計今年最後兩個月成交量也將保持低位。

業內人士表示，１０月成交量降到萬套以內，一方面受到了國慶假期的影響；另一方面則是

９月公積金新政執行前一批購房人提速網簽，提前透支了１０月的一部分成交量。

