【科創板】李小加：上海推科創板「一石三鳥」

《經濟通通訊社６日專訊》上海證券交易所將設立科創板並試點註冊制。港交所

（０３３８）行政總裁李小加接受內媒訪問時指，上海推出科創板可以有「一石三鳥」的效果。

其一，在一個新增的板塊上嘗試註冊制改革，減少對存量ＩＰＯ的影響，容易獲得市場認可

與接受；其二，對科創企業先行嘗試，可直接落實決策層對創新企業發展的政策支持；其三，明

確向市場提示註冊制及創新企業發行的雙重風險，可力爭對個人投資者進行良好的預期管理。李

小加稱，衷心期望這一新板能闖出一條新路。（ａｃ）

