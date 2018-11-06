【呵護民企】公募基金馳援上市公司，助力民企化解股票質押風險

《經濟通通訊社６日專訊》據《中國證券報》引述消息指，繼券商之後，公募基金管理機構

近日收到監管部門下發的《關於支持轄區證券基金經營機構積極參與化解上市公司股票質押風險

、支持民營企業發展的通知》。《通知》不只針對基金公司，除首批成立紓困基金的１１家券商

外，還有其他券商也收到通知，擴大了馳援上市公司金融機構的範圍。

對於馳援的方式，有內地基金人士指，因為業內沒有先例可循，可能會參考券商模式，成立

專戶產品，預計主要以基金子公司及專戶形式成立資管計劃，支持具有發展前景的民營企業長期

、健康、穩定發展。

《通知》要求，相關投資應堅持以財務投資為主，不謀求實際控制權，綜合運用債轉股、協

議轉讓、股權重組、債務重組等市場化方式，並有明確清晰的退出方案。

《通知》表示，公募基金管理機構穩妥處置存量股票質押合約，幫助上市公司緩解流動性壓

力，中國證監會在產品設計、出資比例、投資範圍、風控指標計算等方面將按規定積極予以支持

。一是為解決存量違約合約而新增的場內股票質押交易，不認定為新增合約；二是因化解上市公

司相關股東股票質押風險，需要通過場外期權進行風險對沖的，各公司應當按相關規定進行報備

和交易操作；三是經中國證監會機構部認可，符合規定的基金公司私募股權投資基金管理子公司

可設立專項用於化解民營上市公司流動性風險的資產管理計劃。證監會機構部原則上自收到基金

公司有關方案之日起兩個工作日內發表意見。（ａｃ）

