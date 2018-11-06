【呵護民企】國元證券發起６０億紓困基金，幫扶安徽民營上市公司

《經濟通通訊社６日專訊》國元證券（深：０００７２８）公布，將採取設立多個資管計劃

與私募基金的形式，發起總規模６０億元人民幣的「紓困基金」，以提供一攬子綜合金融服務的

方式，積極幫扶安徽民營上市公司及其控股股東化解股票質押流動性風險。

國元證券已與一家大型省屬企業和三家保險公司完成洽談，資金規模合計３０億元人民幣。

在出資方完成相關決策程序或協議流程後，資管計劃將正式備案。（ｃｔ）

