《經濟通通訊社６日專訊》國元證券（深：０００７２８）公布，將採取設立多個資管計劃
與私募基金的形式，發起總規模６０億元人民幣的「紓困基金」，以提供一攬子綜合金融服務的
方式，積極幫扶安徽民營上市公司及其控股股東化解股票質押流動性風險。
國元證券已與一家大型省屬企業和三家保險公司完成洽談，資金規模合計３０億元人民幣。
在出資方完成相關決策程序或協議流程後，資管計劃將正式備案。（ｃｔ）
06/11/2018 08:32
【呵護民企】國元證券發起６０億紓困基金，幫扶安徽民營上市公司
《經濟通通訊社６日專訊》國元證券（深：０００７２８）公布，將採取設立多個資管計劃
與私募基金的形式，發起總規模６０億元人民幣的「紓困基金」，以提供一攬子綜合金融服務的
方式，積極幫扶安徽民營上市公司及其控股股東化解股票質押流動性風險。
國元證券已與一家大型省屬企業和三家保險公司完成洽談，資金規模合計３０億元人民幣。
在出資方完成相關決策程序或協議流程後，資管計劃將正式備案。（ｃｔ）
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