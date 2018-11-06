【科創板】中證報：投行人士料明年上半年推出科創板可能性極大

《經濟通通訊社６日專訊》據《中國證券報》引述投行人士預計，２０１９年上半年推出科

創板的可能性極大，在推出科創板的同時試點推行註冊制審核應該水到渠成。另有公募人士預計

，科創板推出有望對接此前募集的戰略配售基金，未來戰略配售有望投向科創板。

業內人士表示，除創投概念以外，券商的投行也將直接受益，在當前ＩＰＯ數量減少的情況

下，科創板的推出將會給投行人士提供更多的業務空間；那些沒有出國上市的新經濟企業，現在

可以考慮在上海的科創板上市，不必遠渡重洋去美國等市場。隨著更多企業上市，後續配套的再

融資、交易等方面，也將進一步帶來券商投行、經紀業務機會。長期來看，將會促進券商業務發

展。



＊對垃圾股形成一定利空＊



此外，多家創投機構表示，科創板的推出增加了股權、創投機構的退出渠道，將密切關注投

資者參與門檻等具體細則。而科創板試點註冊制帶來的增量新股或有限，對垃圾股形成一定利空

。註冊制開閘將直接移擊垃圾股估值。註冊制下，上市的門檻更低、時間更快，那麼殼資源的稀

缺性必然會下降，對垃圾股的估值衝擊將是最大

科創板的推出，也引發了部分投資者對分流Ａ股資金的擔憂。業內認為，上交所科創板的推

出和試點註冊制此前即有所醞釀，不排除後期有貨幣政策的配合。從供給上可能對Ａ股帶來一定

增量，但預計科創板轉板的條件會較為苛刻，因此不會帶來太多增量新股。（ｃｔ）

