《經濟通通訊社６日專訊》中信證券Ａ股策略首席分析師秦培景發表研報指出，「科創板＋
註冊制」會增加成長股的長期供應，加速成長板塊的優勝劣汰。但科創板的定位與創業板、新三
板各有區別和側重，運行細則尚不明確。不用把創業板和科創板對立起來，Ａ股反彈的中期趨勢
不會改變。（ｃｔ）
06/11/2018 08:58
【科創板】中信證券：創業板科創板非對立，Ａ股反彈中期趨勢不變
《經濟通通訊社６日專訊》中信證券Ａ股策略首席分析師秦培景發表研報指出，「科創板＋
註冊制」會增加成長股的長期供應，加速成長板塊的優勝劣汰。但科創板的定位與創業板、新三
板各有區別和側重，運行細則尚不明確。不用把創業板和科創板對立起來，Ａ股反彈的中期趨勢
不會改變。（ｃｔ）
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