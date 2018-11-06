《經濟通通訊社６日專訊》中國國家副主席王岐山在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上表示
，中國已準備與美國進行討論，並努力解決貿易問題，因為中美這兩個全球最大經濟體對抗會導
致雙輸。
他表示，中方已準備就雙方共同關切的議題進行討論，並努力找到一個能讓雙方都接受的解
決方案。（ｂｉ）
06/11/2018 09:54
【貿易開戰】王岐山：中方準備與美國進行討論，努力解決貿易問題
《經濟通通訊社６日專訊》中國國家副主席王岐山在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上表示
，中國已準備與美國進行討論，並努力解決貿易問題，因為中美這兩個全球最大經濟體對抗會導
致雙輸。
他表示，中方已準備就雙方共同關切的議題進行討論，並努力找到一個能讓雙方都接受的解
決方案。（ｂｉ）
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