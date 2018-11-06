【貿易開戰】王岐山：中方準備與美國進行討論，努力解決貿易問題

《經濟通通訊社６日專訊》中國國家副主席王岐山在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上表示

，中國已準備與美國進行討論，並努力解決貿易問題，因為中美這兩個全球最大經濟體對抗會導

致雙輸。

他表示，中方已準備就雙方共同關切的議題進行討論，並努力找到一個能讓雙方都接受的解

決方案。（ｂｉ）

