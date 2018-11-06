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即市新聞

06/11/2018 11:26

【進博會】匯豐：高科技、高品質將成未來內地消費增長主要動力

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯豐發表調查報告指出，內地消費市場潛力龐大，國際企業紛紛
以此列為未來擴展業務的重要市場，並相信高科技、高品質及年輕化，將成為未來內地消費增長
的主要動力。報告認為，單憑「中國製造」並不足夠，需聚焦「為中國製造」方為重要的制勝之
道。
　　報告配合首屆中國國際進口博覽會而進行，於今年９月在全球１１個主要市場，涵蓋亞洲、
歐洲、北美和中東等主要地區，訪問了超過１２００家已開展或正考慮向中國內地出口的海外企
業。
　　報告指，隨著內地消費者日趨理性，對品牌的追求已被品質所取代。目前已向內地出口的受
訪企業認為，內地消費者在購物時最看重的是品質和安全。當被問及推動銷售增長的主要因素時
，３７％的企業認為他們提供優質產品和服務的能力是最主要的動力。　
　　受訪企業相信，愈來愈多內地消費者受過良好教育、熟練運用互聯網，促使他們對能夠提升
生活質素的產品需求上升。調查發現，３８％的成受訪企業認為，未來三到五年內，包括大數據
、人工智能、資訊科技及生物醫藥等高科技服務和產品將成為內地增長最快的領域；另有
２７％和２５％的受訪企業則分別看好消費電子產品和高端智能設備產品的增長潛力。
　　受訪企業又認為，內地消費者當中，「９０後」已成為消費新力軍，已佔近四成。企業認為
未來最強勁的銷售增長動力將來自「９０後」，而認為來自「８０後」和「００後」的則各佔
２３％。（ａｃ）

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