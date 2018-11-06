《經濟通通訊社６日專訊》據《央視》報道，今日上午國家主席習近平來到位於上海市浦東
新區陸家嘴的上海中心大廈，視察陸家嘴金融城黨建服務中心，了解城市樓宇黨建工作情況。
（ｂｉ）
06/11/2018 11:07
【進博會】習近平在上海考察，登上陸家嘴上海中心大廈
《經濟通通訊社６日專訊》據《央視》報道，今日上午國家主席習近平來到位於上海市浦東
新區陸家嘴的上海中心大廈，視察陸家嘴金融城黨建服務中心，了解城市樓宇黨建工作情況。
（ｂｉ）
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