《經濟通通訊社６日專訊》東航集團表示，與羅爾斯－羅伊斯在上海進博會簽署發動機及長
期維護協議，價值達到１０１﹒３３億元人民幣（１４﹒４８億美元）。
根據協議，東航向羅爾斯－羅伊斯購入４台ＴｒｅｎｔＸＷＢ發動機以及４４台該發動機包
修服務。（ｂｉ）
06/11/2018 11:50
【進博會】東航與羅爾斯－羅伊斯簽署逾１０１億發動機及維護協議
《經濟通通訊社６日專訊》東航集團表示，與羅爾斯－羅伊斯在上海進博會簽署發動機及長
期維護協議，價值達到１０１﹒３３億元人民幣（１４﹒４８億美元）。
根據協議，東航向羅爾斯－羅伊斯購入４台ＴｒｅｎｔＸＷＢ發動機以及４４台該發動機包
修服務。（ｂｉ）
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