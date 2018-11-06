【進博會】東航與羅爾斯－羅伊斯簽署逾１０１億發動機及維護協議

《經濟通通訊社６日專訊》東航集團表示，與羅爾斯－羅伊斯在上海進博會簽署發動機及長

期維護協議，價值達到１０１﹒３３億元人民幣（１４﹒４８億美元）。

根據協議，東航向羅爾斯－羅伊斯購入４台ＴｒｅｎｔＸＷＢ發動機以及４４台該發動機包

修服務。（ｂｉ）

