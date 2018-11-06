【進博會】中船集團簽訂中國首艘大型郵輪建造項目

《經濟通通訊社６日專訊》中船集團與美國嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團在進博會上簽

訂最少２艘Ｖｉｓｔａ級１３﹒５５總噸大型郵輪建造合同，並舉行了郵輪建造項目啟動儀式，

標誌著中國首艘具有世界先進水平的大型郵輪開始實質性的設計建造。

中船集團將通過實施大型郵輪工程，逐步建立中國郵輪運營與旅遊、郵輪設計建造和關鍵配

套的完整產業鏈，打造郵輪產業持續發展的生態體系。（ａｃ）

