【進博會】渣打與保利旗下中工美簽署貴金屬戰略合作意向書

《經濟通通訊社６日專訊》渣打銀行與保利集團旗下貴金屬貿易商中工美進出口有限責任公

司在進博會期間，簽署了貴金屬戰略合作意向書。雙方約定自合作意向書簽署後的兩年內，渣打

銀行將為中工美提供總價值１６億美元的貴金屬。（ｂｉ）

