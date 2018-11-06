《經濟通通訊社６日專訊》渣打銀行與保利集團旗下貴金屬貿易商中工美進出口有限責任公
司在進博會期間，簽署了貴金屬戰略合作意向書。雙方約定自合作意向書簽署後的兩年內，渣打
銀行將為中工美提供總價值１６億美元的貴金屬。（ｂｉ）
06/11/2018 13:31
【進博會】渣打與保利旗下中工美簽署貴金屬戰略合作意向書
《經濟通通訊社６日專訊》渣打銀行與保利集團旗下貴金屬貿易商中工美進出口有限責任公
司在進博會期間，簽署了貴金屬戰略合作意向書。雙方約定自合作意向書簽署後的兩年內，渣打
銀行將為中工美提供總價值１６億美元的貴金屬。（ｂｉ）
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