《經濟通通訊社６日專訊》光大集團官網公布，集團與中國商飛公司昨日（５日）在進博會
開幕儀式期間，簽署戰略合作協議，共同推進國產商用飛機市場化、規模化經營。
根據協議內容，中國商飛公司與中國光大集團將以資源共享、優勢互補、互利雙贏、共同發
展為宗旨，互相配合、誠實守信為原則，充分發揮各自優勢，在航空產業、綜合金融、商旅會展
、個人綜合服務等方面開展全方位的戰略合作。雙方還將建立高層領導協商機制和日常工作聯絡
機制，以進一步推進戰略合作。（ａｃ）
06/11/2018 13:46
【進博會】光大集團與中國商飛簽署合作協議，推進國產飛機經營
《經濟通通訊社６日專訊》光大集團官網公布，集團與中國商飛公司昨日（５日）在進博會
開幕儀式期間，簽署戰略合作協議，共同推進國產商用飛機市場化、規模化經營。
根據協議內容，中國商飛公司與中國光大集團將以資源共享、優勢互補、互利雙贏、共同發
展為宗旨，互相配合、誠實守信為原則，充分發揮各自優勢，在航空產業、綜合金融、商旅會展
、個人綜合服務等方面開展全方位的戰略合作。雙方還將建立高層領導協商機制和日常工作聯絡
機制，以進一步推進戰略合作。（ａｃ）
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