【進博會】中行劉連舸：商業銀行需主動作為，支持人幣跨境使用

《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行今日於進博會期間在上海承辦「共享新機遇 共謀新發

展 人民幣助推跨境貿易與投資便利化」主題論壇。中行行長劉連舸出席並發表主題演講。劉

連舸指出，推進人民幣跨境使用，同樣體現了貿易自由化、便利化的應有之義，商業銀行需主動

作為，支持人民幣跨境使用，促進貿易投資便利化。

第一，優化人民幣產品組合，便利雙邊貿易往來。目前人民幣在跨境貿易中的使用已具備一

定基礎，商業銀行需要改變「兜售」單個產品的服務思路，從貿易結算服務，向更全面的資金流

動服務拓展。綜合提供人民幣結算、貿易融資、現金管理等領域產品，滿足企業開展全球運營的

更高層面需求。此外，要順應中國擴大進口的趨勢，積極開展人民幣產品創新，如針對大宗商品

進口需求，推出人民幣結算、融資、套期保值等一系列服務。

第二，發揮好人民幣在跨境投融資中的作用，使更多經濟主體享受金融市場雙向開放的便利

。商業銀行可以通過為中國「走出去」企業提供人民幣跨境融資、發行離岸人民幣債券等服務，

幫助企業用好境內境外兩個市場、兩種資源。通過為境外企業在中國境內發行「熊貓債」，滿足

企業投資便利化需求。商業銀行還應積極推進人民幣與更多國家貨幣的報價和直接交易，降低企

業交易成本。

第三，主動把握經濟金融環境新變化，防範化解金融風險。目前，主要發達經濟體進入貨幣

政策正常化周期，全球流動性面臨拐點。匯率波動加大、大宗商品價格溫和上行等因素，也將對

企業經營產生重大影響。面對復雜的外部經濟金融環境，商業銀行一方面需要加強金融套期保值

服務，推廣人民幣匯率與利率風險管理產品，幫助企業解決後顧之憂；另一方面，應做好自身流

動性和匯率風險管理，守住不發生重大金融風險的底線。（ｃｔ）

