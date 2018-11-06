《經濟通通訊社６日專訊》上海市副市長吳清今天在進博會上透露，上海自貿區的擴大範圍
將會「相當大」，新設片區的範圍將比想象大，其具體情況將很快披露。（ｃｔ）
06/11/2018 10:23
【進博會】上海副市長：上海自貿區新設片區相當大，很快披露
《經濟通通訊社６日專訊》上海市副市長吳清今天在進博會上透露，上海自貿區的擴大範圍
將會「相當大」，新設片區的範圍將比想象大，其具體情況將很快披露。（ｃｔ）
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