【進博會】阿里巴巴：目標未來５年實現全球二千億美元進口計劃

《經濟通通訊社６日專訊》阿里巴巴ＣＥＯ張勇在進博會上宣布未來五年的「大進口計劃」

－－將集合數字經濟體的力量，在未來五年實現全球２０００億美元的進口額。

張勇表示，１９年來，阿里經濟體一路狂奔，背後是整個產業和世界全面走向數字經濟和數

字商業。我們不僅期待做到２０００億美元，更希望幫助全世界的企業和商家利用數字化方式進

入新的市場，運營新的市場和消費者，完成銷售模式和供應鏈創新。（ｂｉ）

