《廣匯論勢－鄭廣復》圓匯續受息差擴大打壓

《廣匯論勢》美國今天（６日）舉行中期選，民調顯示民主黨將會重奪眾議院控制權，但不

要忽視，民主黨同時奪得參議院控制權的機會率仍然存在，只是可能性較低而已。兩者各自控一

院，在目前形勢下應該是對金融市場造成的負面影響是最小的，因為民主黨控制的眾議院將可制

衡特朗普的極端右翼措施；若然共和黨繼續控制國會，這反映美國大部分選民支持特朗普過去兩

年的保護主義，這將令狂人在未來兩年的施政變本加厲，對全球經濟前景構成不確定性；若然民

主黨僥倖控制了國會，很可能會推翻特朗普的減稅及財赤政策，甚或逆向採取加稅措施，對美國

金融市場不利，而這又會影響其他資產市場表現。



＊日家庭開支仍然疲弱＊



昨天（５日）日本內閣府公布９月份家庭開支轉升為跌，按年減少１﹒６％，按月更大減

４﹒５％，兩者較預期及前值都要差。從數據的長期表現亦可見，過去十幾年來，日本家庭開支

跌多升少，尤其２０１４年上調消費稅後更加明顯，在２０１４年４月份按年大增７﹒２％後，

至今只有８個月的家庭開支是按年上升的。日本政府將於明年１０月進一步上調消費稅至１０％

，相信會進一步打擊家庭開支，而這或會成為日本央行放寬對長債息率的控制，以讓國民存款有

一定的利息收入，否則，在存款息率偏低，而消費成本進一步上升的情況更加打擊內部消費，不

利經濟增長。



另一方面，預期聯儲局仍有起碼三次的加息行動（每次上調０﹒２５厘），在與美元息差進

一步擴大的情況下，日圓匯價將會受壓。從日線圖所見，美元兌日圓在１０月３０日向上突破前

橫行區頂部阻力１１２﹒３０，其後呈上升旗形整固，上周五（２日）再度發力上衝，目前處於

１１３﹒２８的近期高位徘徊，相信短期內將會再次挑戰１１４﹒５５的江恩正方形１８０度角

阻力，且很大可能向上突破該位，注意，１１４﹒５５為２０１７年３月以來主要阻力位，一旦

突破，可以預期匯價將會進一步挑戰２０１６年１２月中的高位１１８﹒６７。



＊金價慎防大幅回調＊



金價自上周五以來位於１２３０美元以上窄幅徘徊，美國中期選或導致金價反覆波動，但若

結果一如預期，民主共和兩黨各自控制一院，這已是相對較正面的結果，預料不會影響聯儲局的

加息步伐，金價有可能因此而大幅回落至１２２０美元以下，投資者若不願意承受價格大幅波動

的風險，目前暫不宜入市，宜等待中期選有結果後再審慎部署，造好或造淡關鍵在於美股表現，

若然美股大幅抽升，則金價傾向下跌，以近期美股已累積了較大跌幅並已開始反彈來看，金價重

拾跌勢的可能性較大，退一步來看，目前金價仍然處於１２４５至１２００美元之間波動。白銀

近日亦維持在１４﹒６美元附近波動，上周五高見１４﹒９１美元後回落，反映１５美元阻力仍

大，預料短期將維持在１４﹒３０至１４﹒９０美元波動。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

