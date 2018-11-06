  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2018 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２８點子，報６﹒９２３７

　　《經濟通通訊社６日專訊》上周末市場對中美貿易爭議有所降溫的憧憬在昨日消散，人民幣
略為回貶。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０７５，較上個交易日貶９９點子，上個交易日報
６﹒８９７６。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２８點子，報６﹒９２３７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２６５。
　　外匯局局長潘功勝表示，人民幣國際化是市場驅動的必然過程，跨境使用有需求有市場。
人民幣支付貨幣功能及儲備貨幣功能不斷增強。（ａｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態06/11/2018
佐治亞州或誕 美首位非裔女州長
FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
興證快訊05/11/2018
藍籌季績
國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN