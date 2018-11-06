【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２８點子，報６﹒９２３７

《經濟通通訊社６日專訊》上周末市場對中美貿易爭議有所降溫的憧憬在昨日消散，人民幣

略為回貶。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０７５，較上個交易日貶９９點子，上個交易日報

６﹒８９７６。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２８點子，報６﹒９２３７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９２６５。

外匯局局長潘功勝表示，人民幣國際化是市場驅動的必然過程，跨境使用有需求有市場。

人民幣支付貨幣功能及儲備貨幣功能不斷增強。（ａｃ）

