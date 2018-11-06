《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，決
定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
人行繼連續八個交易日沒進行逆回購操作後，昨日（５日）全額續做了一年期４０３５億元
人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ），利率持平。（ａｃ）
06/11/2018 09:20
【人行收水】人行不開展逆回購，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，決
定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
人行繼連續八個交易日沒進行逆回購操作後，昨日（５日）全額續做了一年期４０３５億元
人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ），利率持平。（ａｃ）
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