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06/11/2018 17:37

【仙股退市】報道指中弘股份今日赴深交所參加聽證會

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《中證網》報道，中弘股份（深：０００９７９）今日赴深交
所參加了聽證會。
　　在１０月１９日時，深交所公告指已啟動中弘股份股票終止上市程序，將自公司股票停牌起
１５個交易日內，決定是否終止公司的上市決定。中弘股份１０月１９日開市起停牌，相信深交
所最遲將在１１月８日作出決定。（ｅｎ）

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