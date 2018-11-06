【仙股退市】報道指中弘股份今日赴深交所參加聽證會

《經濟通通訊社６日專訊》據《中證網》報道，中弘股份（深：０００９７９）今日赴深交

所參加了聽證會。

在１０月１９日時，深交所公告指已啟動中弘股份股票終止上市程序，將自公司股票停牌起

１５個交易日內，決定是否終止公司的上市決定。中弘股份１０月１９日開市起停牌，相信深交

所最遲將在１１月８日作出決定。（ｅｎ）

