【進博會】歐萊雅當選參展商聯盟副主席，確認參展第二屆進博會

《經濟通通訊社６日專訊》中國國際進口博覽會參展企業聯盟今日正式宣告成立。參展商聯

盟將致力於成為優質參展企業交流合作平台及為國家經貿與商務發展建言獻策的智囊平台。

經２０家創始成員企業共同表決，全球最大的化妝品集團歐萊雅成功當選首屆進博會參展商

聯盟副主席單位。

歐萊雅表示，將通過這一平台加強與各級政府部門的溝通，從而共同獻計獻策，為進博會的

成功舉辦和中國市場的進一步開放作出更多貢獻。同日，歐萊雅與中國國際進口博覽局簽署協議

，確認參展第二屆進口博覽會。（ｂｉ）

