《經濟通通訊社６日專訊》中國國際進口博覽會參展企業聯盟今日正式宣告成立。參展商聯
盟將致力於成為優質參展企業交流合作平台及為國家經貿與商務發展建言獻策的智囊平台。
經２０家創始成員企業共同表決，全球最大的化妝品集團歐萊雅成功當選首屆進博會參展商
聯盟副主席單位。
歐萊雅表示，將通過這一平台加強與各級政府部門的溝通，從而共同獻計獻策，為進博會的
成功舉辦和中國市場的進一步開放作出更多貢獻。同日，歐萊雅與中國國際進口博覽局簽署協議
，確認參展第二屆進口博覽會。（ｂｉ）
06/11/2018 18:00
【進博會】歐萊雅當選參展商聯盟副主席，確認參展第二屆進博會
《經濟通通訊社６日專訊》中國國際進口博覽會參展企業聯盟今日正式宣告成立。參展商聯
盟將致力於成為優質參展企業交流合作平台及為國家經貿與商務發展建言獻策的智囊平台。
經２０家創始成員企業共同表決，全球最大的化妝品集團歐萊雅成功當選首屆進博會參展商
聯盟副主席單位。
歐萊雅表示，將通過這一平台加強與各級政府部門的溝通，從而共同獻計獻策，為進博會的
成功舉辦和中國市場的進一步開放作出更多貢獻。同日，歐萊雅與中國國際進口博覽局簽署協議
，確認參展第二屆進口博覽會。（ｂｉ）
|國際動態06/11/2018
【中期選舉】特朗普打移民牌散播恐懼助選 共和黨料保參議院
|FOCUS06/11/2018
【FOCUS】多項指標顯國人捂緊錢袋 「雙11」成檢驗關鍵
|中國故事06/11/2018
【進博會－直擊】香港展館重科技 港企冀在內地引入更多產品
|國際動態06/11/2018
佐治亞州或誕 美首位非裔女州長
|FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
|興證快訊05/11/2018
藍籌季績
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰