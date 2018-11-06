【進博會】許勤：河北將爭取設立中東歐國家商品免稅店

《經濟通通訊社６日專訊》河北省省長許勤昨日（５日）在進博會會見捷克總統澤曼。許勤

表示，願與捷克共同加快推進中國中東歐（滄州）中小企業合作區、河北榮盛集團在捷克南摩州

的水療康復中心、河北長征汽車公司（邢台）與捷克太脫拉公司合作等現有項目。

他表示，河北將積極爭取設立中東歐國家商品免稅店，讓包括捷克在內的更多國家特色優質

產品在河北展示和銷售，擴大經貿往來，更好滿足人們不斷升級的消費需求。（ｂｉ）

