【進博會－直擊】香港展館重科技，港企冀在內地引入更多產品

《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》今次進博會中的國家館猶如一個小型世博會，各

個國家和地區紛紛拿出自己的特色產品參與展示。作為國家經貿、航運、物流中心的香港，又帶

了甚麼樣的產品呢？

在香港展區內，最吸引人眼球的是一個巨型的投影屏幕，由一個透明觸控屏操縱，可以查看

香港在不同領域的優勢，如貿易、航運、創科、金融、法律及未來發展，令觀眾可以快速全面地

了解香港。

另外還有全息投影儀器，可展示香港已經啟用或即將落成的大型基建，包括廣深港高鐵、港

珠澳大橋、第三條跑道、落馬洲深港科技園、西九文化區；以及陸地衝浪板、防止近視加深的眼

鏡等智能潮物。整個展館未來科技感十足，也足以感受到本屆政府對科技之重視程度。



＊「香港進」主題有三層意義＊



特首林鄭月娥５日在巡館後對媒體表示，香港展區採用「香港進」的主題，首先當然首先是

配合進口博覽會的名字；另外，還凸顯香港在改革開放４０年中扮演了一個進出門戶的效果，相

信未來隨著「一帶一路」的建設，香港將繼續作為國家的門戶，無論在引進來，還是走出去作出

貢獻；第三層的意義就是「進取」，本屆政府積極作為希望為香港爭取更佳好的發展，特別是創

新和科技方面。

在企業館內，多個香港本土品牌如四洲集團（００３７４）、Ｃａｔａｌｏ、李錦記、奇華

等在貿發局的組織下參與了此次進博會，參展商希望把香港及海外的優質商品引入內地。

參展公司多表示，內地消費力強勁，對海外的進口產品有需求旺盛，所以希望抓住進博會這

個機會，向內地的採購商展示自己的產品，同時也可以物色一下是否有機會與其他參展企業進行

合作。

其中，李錦記希望豐富產品線，除了經典產品豉油和蠔油之外，還會引入醋、速食產品等以

順應現代人飲食趨勢。

Ｃａｔａｌｏ雖然已經在上海設立實體店，但尚未在內地開賣保健品，因為內地對於保健品

有嚴格的備案審核制度。Ｃａｔａｌｏ目前已在天貓等跨境電商平台上試水保健品銷售，並準備

進行備案，將來亦會把在香港受歡迎的保健品帶到內地。

