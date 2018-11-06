【進博會】大眾汽車與一汽大眾簽署９０億美元合作備忘錄

《經濟通通訊社６日專訊》外電報道，大眾汽車已與一汽大眾在進博會上簽署合作備忘錄，

一汽大眾將在２０１９年進口價值約６２０億元人民幣（９０億美元）的汽車及零部件。

一汽大眾是由第一汽車集團和德國大眾汽車、奧迪汽車及大眾汽車（中國）投資合資經營的

大型乘用車生產企業。（ｂｉ）

