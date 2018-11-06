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即市新聞

06/11/2018 12:38

【ＦＯＣＵＳ】多項指標顯國人捂緊錢袋，「雙１１」成檢驗關鍵

　　【ＦＯＣＵＳ】大大周一（５日）於首屆進博會表示，中國未來１５年進口商品料超過３０
萬億美元。不過望真些，內地２０１７年進口額逾１﹒８４萬億美元，若以１５年計，總額已近
２８萬億美元，「３０萬億」是驚喜還是保守實屬見仁見智。
　　而電子商務巨擘阿里巴巴最新下調全年收入預期４％－６％，以及１０月服務業ＰＭＩ新訂
單增速錄近１０年來首陷停滯，是繼茅台三季度淨利「跳樓式」放緩後，再指向消費這一中國經
濟仰賴的增長引擎前景轉暗。市場另有傳聞指，因新款手機在華銷量不佳，蘋果公司已要求富士
康等暫停新增ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ生產線。
　　種種逆風之下，將於本周日（１１日）揭幕的阿里「雙１１」，勢成檢驗國人消費意向的關
鍵指標。

＊阿里下調收入預期，服務業ＰＭＩ錄新低＊

　　樓價高企、人幣貶值、股市下跌、Ｐ２Ｐ爆煲，連同貿易戰陰影下的不確定性，多重因素對
內地消費者尤其是中產階級的影響正愈來愈明顯。阿里首席財務官武衛就指，最近才決定降低收
入預期，因過去一個月經濟狀況明顯惡化，「商家正經歷艱難時刻」。
　　商家的艱難時刻背後，恐怕是指向更謹慎甚至焦慮的中產階級。截至９月，內地乘用車銷量
已連錄４個月負增長，９月跌幅更擴至雙位數；９月社會消費品零售雖較８月反彈，但首三季增
速已逼近２００３年後新低。
　　中產花錢爽快不再，影響亦外溢至香港。本港９月零售業總銷貨額錄去年６月以來最低增速
，通常由內地豪客支撐的、佔零售銷售逾三分一珠寶、鐘錶、名貴禮物等增幅顯著放緩，其中以
珠寶首飾增幅較８月大減１８﹒６個百分點最為慘淡。
　　而周一公布的反映消費服務業景氣的１０月財新中國服務業ＰＭＩ跌至１３個月新低，需求
狀況低迷更拖累新訂單指數受挫。

＊當局須正視消費冷鋒，明春恐迎真正困難＊

　　隨著一年一度的購物狂歡「雙１１」將於本周日上演，今年會否打破去年總成交額１６８０
億元人幣紀錄，以及稍後的農曆新年消費，將成為檢驗中國消費動力是否持續減速的重要指標。
　　風險投資公司啟明創投（Ｑｉｍｉｎｇ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ）的合夥人
Ｇａｒｙ　Ｒｉｅｓｃｈｅｌ就指，中國正在面臨的最大風險就是消費者不再花錢，當局須敏銳
地意識到這一點。
　　野村更指，受中美貿易形勢緊張、耐用品銷售大幅放緩、中小城市樓市財富效應結束等多重
因素影響，明年春季對中國而言才是真正困難的時候。預計政策制訂者可能進一步減稅，並放寬
較大城市的樓市限購政策。（經濟通通訊社　俞瑾）

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