《匯市縱橫－蕭啟洪》美國中期選舉倒計時

《匯市縱橫》１１月６日（周二），美國將進行中期選舉，屆時眾議院所有４３５個席位和

參議院１００個席位中的３５個席位，再加上３９個州的州長都將改選。本次中期選舉在美國以

外地區，尤其是正在與美國進行貿易戰的中國的受關注程度可謂史無前例。有不少朋友提到特朗

普能否被彈劾的問題，答案是民主黨必須重掌兩院才有這個可能，而且即便如此，只要特朗普不

得罪自己的核心選民，彈劾他所面臨的政治阻力也將是極為巨大的，且必將導致美國左右兩派的

進一步分裂，因此民主黨就是手握整個國會也不會輕易冒進。



各位讀者們大概已經從媒體上讀到，民意調查顯示最有可能的結果是民主黨重奪眾議院，共

和黨則繼續掌握參議院。不過，２０１６年的大選已經告訴我們民調是並不可靠的，當年的各路

民調都顯示希拉里大概率獲勝，然而結果卻讓人大跌眼鏡，因此為不確定性做準備似乎是有必要

的。美國民眾出於制衡總統的考慮，在中期選舉的時候通常跟偏向於在野黨。歷史上，白宮執政

黨在中期選舉後平均失去了２２個眾議院席位和４個參議院席位。這很大程度上解釋了標普

５００指數為何往往在中期選舉年的９月錄得更多不穩定性。



另外據巴克萊的報告，目前期權市場的價格反映出投資者對中期選舉那天市場波動幅度的預

期為１﹒６％。相對於近期的市場動盪，這算是一個相對溫和的幅度，但是已經顯著高於以往中

期選舉中投資者預期的波動幅度。總而言之這兩周都注定將是不太平的一周，希望各位都有為更

劇烈的市場波動做好準備。



＊本周策略＊



黃金：本周建議候低於１２１５買入黃金兌美元，目標１２４０，止蝕１１９５。



歐元：本周建議候高於１﹒１５５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１３５０，止蝕１﹒１６８０



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

