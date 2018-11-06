《股壇解碼－戴名》特朗普老謀深算，平保回購難救股價

《股壇解碼》共和黨中期選舉選情告急，選前民調顯示共和黨或失眾議院多數派地位，特朗

普當務之急是保住共和黨在參議院的優勢，至於共和黨在眾議院的優勢本來就不明顯，只要不被

擊倒性的落敗，相信對特朗普的管治並不會產生太多的阻力。特朗普在選前的一輪助選活動中首

次承認共和黨有可能失去眾議院多數派地位，這種事先張揚的打告急牌並不像特朗普的一貫作風

。在特朗普的言論影響下，一向慢熱的共和黨支持者一改常態，很多都在提前投票中投票，這樣

反而讓共和黨更好掌握形勢變化。假若民主黨在提前投票活動中未能取得絕大優勢，相信要重奪

眾議院多數派地位不是一件容易的事，更不要說在下屆大選中打敗共和黨重掌白宮。維持標普指

數２４００點的下調目標。



＊歐盟境況堪虞＊



市場傳聞歐盟和文翠珊私下達成協議，英國在脫歐後仍留在關稅同盟，假若先例一開，不排

除有其他歐盟國家會仿傚英國的脫歐模式，到時候相信歐盟在龐大的經濟和難民問題壓力下將會

矛盾頻生，歐盟也離解體不遠。美國重新制裁伊朗，在新制裁行動下將會有８個國家獲豁免，可

以某程度上繼續和伊朗有商業來往而不受美國制裁，當中並不包括歐盟，看來特朗普不忘在制裁

伊朗的同時向歐盟施壓，德國和歐盟日後在沒有默克爾的領導下相信是難以抗衡美國的打壓，歐

元中線看淡。



＊山窮水盡＊



中國央行通過香港金管局分別發行三個月和一年期央票，總額為各１００億元，鑒於近期人

民幣匯率一直走軟，中國央行在國內已經是招數盡出，可惜人民幣匯率還是止不了血，加上離岸

匯率持續下跌，央行不得不想辦法在海外市場出招遏止跌勢，消息一出令人民幣匯率即時反彈，

同時亦顯示出央行已到了不得不出手的地步，由於離岸市場。國內經濟的基本面並沒有改變，近

年的Ａ股皇者貴州茅台（滬：６００５１９）也有跌停的一天，市場疲弱有目共睹，所以在央行

收緊政策底下，內銀股的前景更不樂觀。



＊殺戮戰場＊



上周預測恆指結算後將上升至２６２００點再出現回調，上周五（２日）恆指單日大升

１０７０點至２６４８６點全天最高位收市，全日成交量１７０３億元，相信一眾圖表派必然看

好後市，可惜在一遍看好的形勢下，當天晚上恆指夜期交易時段急挫６２６點，散戶再次成為犧

牲品。本文在前幾周便指出現在恆指的頂位約在２６２００點至２６５００點之間，而為低位約

在２２６００點至２３０００點之間，投資者可適當的造空騰訊（００７００）和恆生指數，投

資者可留意騰訊熊證６２４３６和恆指熊證６６５４９，至於上周提及的本間高爾夫

（０６８５８）繼續短線看好。



＊股票簡評＊



中國平安（０２３１８）主要從事人壽保險，財產保險，銀行業務和其他金融服務（包括證

券，投行業務和資產管理服務），集團剛發布了第三季季報，利潤同比意外地下跌接近７％，在

市場普遍預期同比利潤有所上升的情況下，利潤同比出現下跌可以說是遠低於市場預期。伴隨著

一分差強人意的成績表後，中國平安宣布回購股份，當中涉及的金額佔集團手持現金約２０％，

可以說是不惜工本來支撐股價，但今年前三季就有騰訊、中國恆大（０３３３３）、碧桂園

（０２００７）和復星（００６５６）等等都進行大手回購，可惜結果不但對股價沒有支持，反

而隨著公司的基本面轉差，股價跌勢進一步加速。



投資者要留意的是中國證監會近日牽頭多個部門修改公司法，新修訂的公司法容許公司回購

股份後不需要即時註銷，股票倉位可以有三年時間Ｐａｒｋｉｎｇ在公司帳上，上市公司在限期

內可以視乎情況註銷或減持股份，變相等於給與上市公司三年的觀察期，股價升了可以套現，跌

了就註銷，無形中上市公司變成莊家，對小股民來說並非好事。如果回購再加上大折讓的供股很

容易就變成向下炒的行為，雖然只是中國的公司法有所修改，但香港的監管機構並沒有就此次國

內法規修改而發聲，為這些公司的股價添上不明朗，加上政策鼓勵保險公司投資Ａ股，這些利好

反而變成了中國平安的不確定因素，投資者不應因集團回購而對股價產生憧憬，建議先沽貨離場

，靜待全年業績後再行部署。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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