《豪匯有期－陳健豪》歐元可博弱勢反彈

《豪匯有期》眾所周知，本周環球金融市場最觸目的焦點，在於今天（６日）的美國國會參

眾兩院將舉行中期選舉，由於時間相當吻合，因此，上周六（３日）筆者籌備了近兩個月的大型

投資講座，都無懼近日環球投資氣氛轉差，接近１０００名投資者踴躍出席，因為環球投資氣氛

在上周五（２日）一度出現好轉。



＊民調經常爆冷＊



美國中期選舉肯定是今年最重要的政治事件，由去年底開始市場已開始炒作這主題，而自今

年第二季開始，美國總統特朗普每做一件事都牽動市場情緒。目前，市場認為戰場在眾議院全部

４３５議席改選，而民意調查認為，民主黨有望在眾議院多數席位上扭轉逆勢。不過，筆者過去

數年，由２０１６的英國「脫歐」後開始，每次民意調整往往出現爆冷，可信程度有所下降；因

此，也不敢胡亂猜最終結果。



＊失業少工資升＊



不過，特朗普政府在過去兩年的政策、以及經濟數據，尤其是就業市場的確令選民滿意，尤

其是，失業率跌至４９年來低位３﹒７％，而平均工資更急升３﹒１％，創下近９年半以來最大

升幅，其中低端勞動人口的工資升幅最大；甚至比白領等專業人士升幅更高，似乎在人人有工開

、又有人工加的背景下；市場憧憬未來的消費市道還是不俗，難怪特朗普在公開演講亦多次強調

這政績，亦有利共和黨選情。



＊通脹催化加息？＊



而隨著工資上升，下一步自然容易令人聯想到未來的通脹壓力隨之升溫，或令美國聯儲局官

員需要繼續加息。因此，本周四（８日）的聯儲局議息會，同樣成為市場焦點。雖然接近９３％

，預期這星期不會加息，而下月加息機會亦高達７２％；反而，這星期聯儲局的會後聲明或可評

估一下聯儲局的貨幣政策。不過，筆者認為低端人口工資升得較快，已在上周褐皮書提及多個地

區都出現技術勞工短缺，一旦生產成本上升，但市民不願消費就只會造成企業經營成本上升，或

不會令聯儲局要更激進加息。



＊美元反覆向下＊



要知道１０月公布的會議紀錄乃反映９月底議息會取態，當時美股未有出現大跌，而美股大

跌及通脹升溫，將是影響美元後市的重要因素；因此，筆者認為，聯儲局只會維持目前的貨幣政

策而不需要加快加息速度，將不利美匯指數再次破頂，亦確認年內美匯指數已於９７﹒１９見頂

。因此，年內餘下兩個月，筆者認為，美元將反覆向下調整，歐元、英鎊今年內都難以再跌破前

低，其中歐元乃最後才上升的貨幣，可小注於１﹒１３５０買入，跌穿１﹒１３００止蝕，升穿

１﹒１４５０將確認歐元見底；不過，歐元未升穿１﹒１８５０前，都難以認定美元即將大跌。

《艾德證券期貨總經理 陳健豪》

