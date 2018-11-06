《經濟通通訊社６日專訊》龍昇（０６８２９）宣布，預計截至今年９月底止六個月純利按
年大跌約７０％至８０％，主因授予集團的新項目開工延遲，及上年度手頭項目基本完工，合約
收益大幅減少；由於整體建築成本增加，集團業務毛利率下降，及新項目市場競爭激烈。
公司將於本月底公布業績。（ｈｍ）
06/11/2018 07:55
【企業盈警】龍昇（６８２９）料中期純利大跌約７０％至８０％
《經濟通通訊社６日專訊》龍昇（０６８２９）宣布，預計截至今年９月底止六個月純利按
年大跌約７０％至８０％，主因授予集團的新項目開工延遲，及上年度手頭項目基本完工，合約
收益大幅減少；由於整體建築成本增加，集團業務毛利率下降，及新項目市場競爭激烈。
公司將於本月底公布業績。（ｈｍ）
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