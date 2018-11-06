《經濟通通訊社６日專訊》內地污水處理服務供應商達力環保（０１７９０）宣布，將原定
計劃的招股價範圍，由原先的０﹒６元至０﹒８元，下調為０﹒５元至０﹒５９９元，故為了讓
潛在投資者有更多時間作出決定，預期會延遲上市，目前料於下周三（１４日）或前後刊發補充
招股章程。
該股此前宣布今日中午截止招股，每手５０００股，入場費４０４０﹒３１元，預期在１１
月１９日掛牌。（ｈｍ）
06/11/2018 07:53
【ＩＰＯ反應】達力環保（１７９０）下調招股價範圍，料延遲掛牌
《經濟通通訊社６日專訊》內地污水處理服務供應商達力環保（０１７９０）宣布，將原定
計劃的招股價範圍，由原先的０﹒６元至０﹒８元，下調為０﹒５元至０﹒５９９元，故為了讓
潛在投資者有更多時間作出決定，預期會延遲上市，目前料於下周三（１４日）或前後刊發補充
招股章程。
該股此前宣布今日中午截止招股，每手５０００股，入場費４０４０﹒３１元，預期在１１
月１９日掛牌。（ｈｍ）
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