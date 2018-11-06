《日入而息》市場靜待美國中期選舉結果，港股走勢反覆升１８６點

《今天重點》﹡王岐山稱中方準備與美國進行討論，努力解決貿易問題

﹡上海副市長表示上海自貿區新設片區相當大，很快披露；加快建成與人幣地

位相適應的國際金融中心



《即日市況》﹡港股反覆升１８６點收２６１２０，觀望美選舉結果入市意欲降



《深滬股市》﹡科創板續掀創投股漲停潮，滬指收跌０﹒２％創板倒升



《美元匯價》﹡美對華態度已改變，貿易戰不會因選舉而消失；歐元最新報１﹒１４０３╱

０５，日圓最新報１１３﹒１４╱１７



《公司業績》﹡中州證券（０１３７５）１０月份業績轉虧，蝕９４８﹒５萬元人民幣

﹡先進半導體（０３３５５）第三季利潤升兩倍

﹡招商證券（６０９９）１０月淨利潤跌６５％至約１億元人民幣



《公司資訊》﹡Ｈｏｎ（０８２５９）超購２１﹒５倍，一手中籤四成

﹡長實集團有意收購倫敦西區豪宅項目

﹡恆隆（０００１０）陳啟宗無懼加息，樓市弱勢是周期性的

﹡康達環保（０６１３６）首１０月污水處理規模增近３％

﹡港交所（００３８８）貿易戰為市場帶來制肘，明年新股上市計劃仍強勁

﹡勵晶（００５７５）早洩治療藥獲允許在港澳售，內地銷售在討論中

﹡漢能（００５６６）控股股東尚未提供私有化執行計劃等具體方案

﹡領展（００８２３）工程承辦商違規在假日使用機動設備裝修被判罰款

２﹒４萬元；領展丘兆祺稱未來會於大灣區分散投資

﹡美的置業（０３９９０）首１０月合同銷售金額按年上升７１﹒７％

﹡嘉華國際（００１７３）溫偉明稱看好港珠澳大橋西面地區發展



《國企紅籌》﹡海通證券（０６８３７）中證監結案，涉違規起訴不成立

﹡平保（０２３１８）馬明哲稱無意進行大宗海外收購，首選中國市場

﹡保利文化（０３６３６）收購浙江文化綜合體投資公司２０％股權

﹡山東新華製藥（００７１９）斥７０６７萬元人民幣購原料藥生產公司權益

﹡中行（０３９８８）陳四清與美國高通ＣＥＯ及英國安德魯王子會面

﹡龍源電力（００９１６）１０月發電量按年增加６﹒５％

﹡中航科工（０２３５７）認購客艙內飾公司之股份



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）中標中移動４Ｇ皮基站項目

﹡正通汽車（０１７２８）獲建設規劃許可証發展深圳土地

﹡吉利集團與航天科工簽協議，開展高速飛行列車等合作；吉利汽車

（００１７５）１０月總銷量按年升３％至１２﹒９萬部

﹡陽光１００中國（０２６０８）１０月合同銷售額按年升２２﹒３％

﹡寶龍地產（０１２３８）１０月合約銷售額按年升１０９％

﹡麗珠醫藥（０１５１３）抗風濕藥物臨床試驗申請正式獲批准，料臨床研究

需時兩年

﹡比亞迪（０１２１１）１０月份銷量按月升１﹒２％



《中國要聞》﹡民航局與廣東省簽協議，推進大灣區世界級機場群建設

﹡１０城二手房成交量創４８個月新低，北京按月減四成

﹡中國銀行業協會表示監管層對民營銀行審批仍是開放

﹡報道指內地第三方支付牌照價格較半年前縮水超過一半

﹡商務部表示對原產於韓國的進口？綸徵收反傾銷稅；首９月服務進出口近４

萬億，同比增１０％

﹡中證監推翻股災罰單，中信等三券商司度案違法不成立

﹡工行、中行等大型銀行發布ＣＲＭ文件，支持民企發債

﹡北京１０月二手房成交８７００套，跌回萬套以內

﹡人行不開展逆回購，今日零投放零回籠；不要誇大或迷信區塊鏈功能，要立

足實際情況

﹡滬港大學聯盟今成立，林鄭月娥出席致辭

﹡中國歐盟商會表示習近平改革承諾不夠，籲拿出具體行動



﹡李克強會見ＩＭＦ拉加德，稱中國將更大力度減稅降費

﹡首三季中國黃金產量降７﹒５％，黃金消費量升逾５％

﹡人保資產設紓困質押風險專項產品，總規模不逾３００億

﹡中國外交部表示中美外交安全對話９日在美舉行

﹡報道指中弘股份今日赴深交所參加聽證會

﹡樂視網表示公司完成工商變更登記，註冊資本增至４０億



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報９８２４﹒９５點



《其他消息》﹡泛迅就沙中線工程醜聞作供：修改設計後連續牆更穩固

﹡鄭若驊稱已去信廣東反映無「地接社」旅客來港問題

﹡利嘉閣表示５０指標屋苑上周買賣共錄３７宗低位徘徊；十大活躍指標屋苑

一周成交反彈至２７宗

﹡ＡＸＡ安盛推電子銷售系統，逾九成壽險產品投保過程數碼化

﹡深股通額度全日流走９﹒５億元；滬股通額度全日流走５﹒４億元

﹡維園年宵乾貨攤位競投氣氛熱烈，上午最高成交價為８萬元

﹡永明金融推出手機應用程式，最快２４小時內支付保險索償

﹡戴德梁行表示大灣區鐵路交通匯點有利帶動附近地區樓價

﹡德勤表示數碼化驅動新零售，重塑中國進口良機



《進博會》﹡大眾汽車與一汽大眾簽署９０億美元合作備忘錄

﹡中行劉連舸稱商業銀行需主動作為，支持人幣跨境使用

﹡中船集團簽訂中國首艘大型郵輪建造項目

﹡市場監管局表示借鑒長春疫苗事件，建設食安巨額賠償制度

﹡光大集團與中國商飛簽署合作協議，推進國產飛機經營

﹡東航與羅爾斯－羅伊斯簽署逾１０１億發動機及維護協議

﹡阿里巴巴表示目標未來５年實現全球２０００億美元進口計劃；阿里巴巴與

馮氏零售達戰略合作，融合線上線下零售優勢

﹡商務部部長助理表示人民幣跨境結算仍有很大發展空間

﹡習近平在上海考察，登上陸家嘴上海中心大廈

﹡許勤稱河北將爭取設立中東歐國家商品免稅店

﹡渣打與保利旗下中工美簽署貴金屬戰略合作意向書

﹡匯豐表示高科技、高品質將成未來內地消費增長主要動力

﹡潘功勝稱人幣國際化是市場驅動必然過程，仍有較大空間

﹡香港展館重科技，港企冀在內地引入更多產品

﹡中國首發服務進口報告：近５年對全球服務增長貢獻居首

﹡４家愛爾蘭公司與復星醫藥及京東等建立新戰略夥伴關係

﹡歐萊雅當選參展商聯盟副主席，確認參展第二屆進博會

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