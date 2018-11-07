《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５６３５．０１ 升 １７３．３１點╱０．６８％
標普５００ ２７５５．４５ 升 １７．１４點╱０．６３％
納斯達克 ７３７５．９７ 升 ４７．１１點╱０．６４％
倫敦富時１００ ７０４０．６８ 跌 ６３．１６點╱０．８９％
法蘭克福ＤＡＸ １１４８４．３４ 跌 １０．６２點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０７５．１９ 跌 ２６．２０點╱０．５１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．４５，歐元兌美元１．１４３３
07/11/2018 07:46
《日出而作》道指漲１７３點紐油８個月低，美中期選舉料高投票率
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５６３５．０１ 升 １７３．３１點╱０．６８％
標普５００ ２７５５．４５ 升 １７．１４點╱０．６３％
納斯達克 ７３７５．９７ 升 ４７．１１點╱０．６４％
倫敦富時１００ ７０４０．６８ 跌 ６３．１６點╱０．８９％
法蘭克福ＤＡＸ １１４８４．３４ 跌 １０．６２點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０７５．１９ 跌 ２６．２０點╱０．５１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．４５，歐元兌美元１．１４３３
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