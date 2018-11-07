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07/11/2018 07:46

《日出而作》道指漲１７３點紐油８個月低，美中期選舉料高投票率

　　　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５６３５．０１　升　１７３．３１點╱０．６８％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７５５．４５　升　　１７．１４點╱０．６３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３７５．９７　升　　４７．１１點╱０．６４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０４０．６８　跌　　６３．１６點╱０．８９％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１４８４．３４　跌　　１０．６２點╱０．０９％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５０７５．１９　跌　　２６．２０點╱０．５１％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．４５，歐元兌美元１．１４３３

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