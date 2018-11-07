《選股情報－石鏡泉》牽動萬億的中期選舉

《選股情報》全球市場等美國中期選舉結果，市場多預期，民主黨取國會，共和黨取參議院

，其餘選舉結果的可能性對市場影響，見筆者在《經濟日報》文。筆者傾向看，民主黨全取國會

和參院。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

