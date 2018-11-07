《經濟通通訊社７日專訊》中美貿易戰喋喋不休，睇來仍要困擾大市一段時間，目前市場焦
點方面，美聯儲本周議息及美國國會中期選舉結果，選舉結果最快香港時間今天午時得知。當然
，月底Ｇ２０峰會，特朗普及習近平會否就貿易戰伸出友善之手，為市場關注所在。國家副主席
王岐山在新加坡出席論壇表示，中國準備與美國就雙方共同關注的貿易議題進行討論，尋求雙方
都可以接受的方法解決貿易問題。
至於港股表現方面，港股近日之大上大落，真令人摸不著頭腦，難以捉摸，２６０００點希
望可以暫時企穩。《獨立評股人 何志銘》
07/11/2018 09:10
《專家之言－何志銘》港股大上大落難以捉摸，冀２６０００點企穩
《經濟通通訊社７日專訊》中美貿易戰喋喋不休，睇來仍要困擾大市一段時間，目前市場焦
點方面，美聯儲本周議息及美國國會中期選舉結果，選舉結果最快香港時間今天午時得知。當然
，月底Ｇ２０峰會，特朗普及習近平會否就貿易戰伸出友善之手，為市場關注所在。國家副主席
王岐山在新加坡出席論壇表示，中國準備與美國就雙方共同關注的貿易議題進行討論，尋求雙方
都可以接受的方法解決貿易問題。
至於港股表現方面，港股近日之大上大落，真令人摸不著頭腦，難以捉摸，２６０００點希
望可以暫時企穩。《獨立評股人 何志銘》
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