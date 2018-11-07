《經濟通通訊社７日專訊》瑞遠智控（０８２４９）公布，預期截至今年９月底止９個月，
錄得虧損同比大幅減少。虧損減少主要由於出售一間附屬公司而獲得的收益增加，以及該公司於
期內產生的行政費用減少所致。
該公司將於明天（８日）公布業績。（ｍｗ）
07/11/2018 08:36
【企業盈警】瑞遠智控（０８２４９）料前三季度虧損大幅減少
《經濟通通訊社７日專訊》瑞遠智控（０８２４９）公布，預期截至今年９月底止９個月，
錄得虧損同比大幅減少。虧損減少主要由於出售一間附屬公司而獲得的收益增加，以及該公司於
期內產生的行政費用減少所致。
該公司將於明天（８日）公布業績。（ｍｗ）
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